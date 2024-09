Base d’enrichissement d’uranium en Corée du Nord : Washington renforce ses capacités de surveillance

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont déclaré, vendredi dernier, que les installations d'enrichissement d'uranium en Corée du Nord étaient l’une des raisons pour lesquelles ils avaient mobilisé davantage de ressources de renseignement, de surveillance et de reconnaissance dans la péninsule coréenne et ses alentours.Pour rappel, Pyongyang avait publié le même jour des images de son dirigeant Kim Jong-un inspectant la salle de contrôle d’une base d'enrichissement d'uranium.Dans un briefing en ligne, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) a toutefois refusé d’évoquer l’analyse d’informations sur cet établissement. Quant à la publication de ces images, John Kirby a expliqué que c’était aussi l’une des raisons pour lesquelles le président Biden s’efforçait de dynamiser les alliances et les partenariats dans la région. Selon lui, pour la même raison, Washington ne cesse de faire clairement savoir à Pyongyang qu’il a toujours l’intention d’engager un dialogue sur la dénucléarisation de la péninsule, et, ce en face à face et sans condition préalable.Le porte-parole du département d'Etat américain Matthew Miller a indiqué, de son côté, que les images de la base de production de matériaux nucléaires militaires ne changeraient pas la politique américaine. Avant de souligner que les USA continueront à défendre la Corée du Sud et le Japon, et à faire des efforts pour la dénucléarisation totale de la péninsule.