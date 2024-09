Le baseball professionnel a accueilli plus de 10 millions de spectateurs en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La KBO League a déjà attiré plus de 10 millions de spectateurs cette année en Corée du Sud. Selon l'Organisation coréenne de baseball (KBO), le nombre total d'entrées aux matches depuis janvier a atteint ce dimanche 10 020 758.Pour franchir ce seuil symbolique, il fallait, avant la journée d’hier, encore environ 56 000 entrées. La KIA Champions Field, située à Gwangju dans le sud-ouest du pays, a accueilli hier 25 000 férus de baseball tandis que la SSG Landers Field à Incheon près de Séoul en a rassemblé 23 000. Le stade de baseball de Sajik de Busan et la NC Park ont quant à eux attiré respectivement plus de 22 700 et environ 10 820 individus.Ces chiffres sont bien loin de ceux d’il y a 40 ans. La première édition du championnat a accueilli en 1982 plus de 1,4 million de personnes, réparties en 240 matchs. Il n'a fallu qu'un an pour que ce chiffre atteigne plus de 2,2 millions. Le nombre de spectateurs n'a ensuite cessé d'évoluer avant d’observer une pause au début des années 2000.Un tournant. Suite à la médaille d’or obtenue dans cette discipline lors des Jeux olympiques d’été de Pékin en 2008, les fans de baseball sont retournés en masse au stade, année durant laquelle plus de 5,25 millions spectateurs ont été recensés. Et en 2016, la barre des 8 millions a été franchie.