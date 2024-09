Sondage : la cote de popularité de Yoon au plus bas

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République est au plus bas depuis sa prise de fonction.Selon un sondage réalisé par Realmeter entre le 9 et le 13 septembres auprès de 2 503 personnes, seulement 27 % d’entre elles jugent le bilan de Yoon Suk Yeol positif. Il s'agit d'une baisse de 2,9 points par rapport à la semaine précédente et donc du niveau le plus faible jamais enregistré. Le pire score recensé remontait à août 2022, avec 29,3 %.D’après l'agence de sondage, ce mauvais résultat est dû à la baisse de la confiance chez les conservateurs, qui soutenaient jusqu'ici le chef de l’Etat. Les allégations de corruption et de manipulation des cours boursiers impliquant la première dame ont en grande partie rongé la popularité de son époux. L'autre principale raison de cette impopularité réside dans le veto présidentiel sur la loi spéciale visant à nommer un procureur indépendant chargé de faire la lumière sur la mort d'un soldat du Corps des marines.De plus, 68,7 % des sondés ont porté un regard négatif sur le président Yoon, soit 2,6 points de plus en une semaine. Il s'agit là également d'un record puisque le niveau le plus haut enregistré était de 67,8 % datant d'août 2022. Ce désamour a été marquant à Busan et dans la province de Gyeongsang du Sud tout comme chez les septuagénaires, qui constituent les principaux partisans du dirigeant issus du camp conservateur.Cette enquête a été réalisée par téléphone et présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2 points.