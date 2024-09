Météo : Chuseok célébré sous la grisaille

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui c’est Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, en Corée du Sud. En ce jour de festivités, la météo ne sera malheureusement pas très clémente. En effet, un ciel nuageux et de nombreuses averses sont attendues un peu partout sur le territoire.Dans la matinée, le temps devrait être principalement sec malgré le voile gris menaçant. Quelques précipitations pourraient toutefois être observées dans le nord-ouest et le sud, dont l’île méridionale de Jeju. Dans l’après-midi, les prévisions de Météo-Corée sont sans appel : il pleuvra sur le pays du Matin clair. 5 à 30 mm de pluie dans le quart nord-ouest, 5 à 40 mm dans la province de Jeolla du Nord et le quart sud-est ainsi que 5 à 60 mm dans le Jeolla du Sud sont attendus. A noter que de belles éclaircies sont à prévoir et que les nuages se dissiperont quelque peu au fil de la journée.Cependant, la pluie n’affectera en aucun point les températures de ce mardi. En effet, la vague de chaleur de ces derniers jours semble se prolonger et le mercure devrait atteindre aujourd’hui encore des valeurs estivales. A plus de 25°C dans la matinée sur quasiment l’ensemble du territoire, il affichera ensuite plus de 30°C avec une moyenne de 33°C dans le sud et un pic à 34°C à Daegu.Par ailleurs, les habitants du pays du Matin clair pourront observer ce soir la super Lune, dès 18h06 pour les personnes résidant à Gangneung et à Busan, à 18h15 pour celles vivant à Jeju et à Gwangju et enfin à 18h17 pour les Séouliens.