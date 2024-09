WorldSkills 2024 : la Corée du Sud décroche la deuxième place

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a terminé à la deuxième place du classement général du WorldSkills 2024, avec 10 médailles d’or, 13 d’argent, 9 de bronze et 11 dites d’excellence. Cette compétition mondiale des métiers s’est achevée dimanche à Lyon en France. Cette année, c’était sa 47e édition.Jusqu’à présent, l’équipe du pays du Matin clair a été sacrée 19 fois championne de l’événement, qui est né en 1950 et qui rassemble depuis 1989, tous les deux ans, des compétiteurs de moins de 23 ans.Parmi les dix métiers dans lesquels les jeunes sud-Coréens se sont imposés cette année figurent notamment le soudage, la robotique mobile autonome, la fabrication additive, les technologies web, les soins esthétiques ou encore les arts graphiques. Dans le secteur des technologies web, le pays s’est paré d’or pour la quatrième fois consécutive.Quelles primes pour tous ces médaillés ? 67 millions de wons, soit environ 45 500 euros, pour l’or, 56 millions de wons pour l’argent et 39 millions pour le bronze. A noter qu’ils sont aussi décorés.C’est la Chine qui a dominé les « JO de l'industrie ». Elle accueillera d’ailleurs la prochaine édition. Ce sera en 2026 à Shanghai.