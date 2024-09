Choe Son-hui à Saint-Pétersbourg pour le Forum féminin eurasien

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a envoyé sa ministre des Affaires étrangères au quatrième Forum féminin eurasien, qui va s’ouvrir demain à Saint-Pétersbourg en Russie pour une durée de trois jours. Choe Son-hui s’est envolée hier à bord d’un avion d’Air Koryo, la compagnie nord-coréenne. Direction d’abord Vladivostok, avant de se rendre dans la ville hôte de la conférence.L’ambassade russe dans le royaume ermite a annoncé que son chef, Alexander Machegora, avait fait un déplacement à l’aéroport de Pyongyang pour lui souhaiter un bon voyage.Selon la représentation russe, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne doit prononcer un discours lors de ce rassemblement, prendre part au débat et visiter aussi des sites incontournables de Saint-Pétersbourg.Vladimir Poutine sera lui aussi présent au forum devenu la plus grande plateforme internationale réunissant les femmes leaders du monde entier. Il semble donc possible que le chef du Kremlin reçoive de nouveau la ministre nord-coréenne, comme lors de la visite de celle-ci à Moscou en janvier dernier.