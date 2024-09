Les diplomates suédois de retour à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Ça y est, c’est acté ! Les diplomates suédois sont de retour à Pyongyang. C’est ce que vient d’annoncer le ministère des Affaires étrangères du pays d’Europe du Nord.Dans un communiqué de presse, celui-ci a indiqué que son ambassade allait entamer son travail en même temps que leur arrivée dans la capitale nord-coréenne, comme il y a quatre ans.Pour rappel, la grande majorité des représentations diplomatiques étrangères dans le royaume ermite ont fermé, après que celui-ci a verrouillé ses frontières début 2020 pour lutter contre le COVID-19. La Suède a évacué son personnel en août de la même année.Si le Nord a débloqué ses frontières en août 2023, il n’a autorisé que ses Etats amis, comme la Chine, la Russie, la Mongolie et Cuba, à rouvrir leur ambassade à Pyongyang.La Suède est la première nation occidentale à y faire revenir ses diplomates. Elle a ouvert son ambassade à Pyongyang en 1975 et sert d’intermédiaire entre le pays communiste et les Etats-Unis pour leur dialogue.