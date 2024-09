Photo : YONHAP News

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai et sa filiale Kia se renforcent en Europe. Entre juin et août, le groupe est devenu le 5e plus gros vendeur de véhicules électriques en Allemagne, malgré un coup de frein dans le Vieux continent sur la part de marché de l'électrique dans les ventes de voitures.A en croire CleanTechnica, site internet américain spécialisé en automobiles, pendant les trois mois, le nombre de nouvelles immatriculations de VE des deux entreprises du pays du Matin clair en Allemagne a atteint 8 638, dont 3 242 IONIQ 5.Les trois grands constructeurs allemands Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz ont occupé respectivement les trois premières places, devant leur concurrent américain Tesla.