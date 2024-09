Chuseok : la Super Lune c’est pour ce soir

Photo : YONHAP News

Un phénomène incroyable pour les yeux va se dérouler ce soir, en cette période de festivités de Chuseok en Corée du Sud. Une Super Lune sera observable dans la soirée. L’astre de la nuit sera visible à partir de 18h06 dans l’est de la péninsule, notamment à Busan, à Ulsan et à Gangneung, tandis qu’à l’ouest, à Séoul, il le sera à 18h17. Et il atteindra son point culminant vers minuit.Cependant, ce spectacle nocturne risque d’être quelque peu perturbé. En effet, les nuages sont nombreux aujourd’hui dans le ciel du pays du Matin clair, et devraient persister dans la soirée. Météo-Corée a toutefois précisé que tard dans la nuit, les averses s’arrêteront et les nuages se dissiperont, permettant aux couche-tard de profiter au maximum de la Super Lune.A noter que la lune semble plus grosse en automne car elle se lève à une position basse, près de l’horizon. De plus, la distance entre la Terre et le soleil sera réduite et la lune sera quasiment parfaitement alignée offrant ainsi cette sensation de Super Lune.