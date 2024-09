Chuseok : 6,7 millions de véhicules attendus sur les routes aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Chuseok. C’est la fête de la pleine lune et des moissons qu’on célèbre le 15e jour du huitième mois du calendrier lunaire. Et cette année, cela tombe ce mardi 17 septembre.Les congés de Chuseok vont durer jusqu’à demain, mais dès la fin de l’après-midi, beaucoup de citadins, en particulier les Séouliens, qui étaient partis retrouver leurs parents dans leur ville ou leur village natal vont prendre le volant afin de ne pas être coincés pendant des heures dans les bouchons. Chuseok est donc souvent synonyme de réseau autoroutier saturé.Selon les estimations de la sécurité routière, rien qu’aujourd’hui, la circulation sur les axes routiers de tout le pays devrait s’élever à 6 690 000 automobilistes.Le nombre de véhicules qui devraient sortir de la région de Séoul atteindrait 490 000. Quant à ceux qui devraient rentrer, il doit y en avoir 510 000. Et il serait le plus difficile de circuler entre 16h et 17h.