Pyongyang lance plusieurs missiles balistiques à courte portée

La Corée du Nord a tiré ce matin des missiles balistiques à courte portée (SRBM). Cette bravade intervient cinq jours après le dévoilement par le régime communiste des images d'un site d'enrichissement d'uranium.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré avoir détecté, vers 6h50, plusieurs SRBM, lancés vers le nord-est depuis les environs de Gaechon de la province du Pyongan du Sud. Les missiles auraient effectué un vol de 400 km, et les autorités sud-coréennes et américaines sont en train d'analyser leurs spécifications.Le JCS a également indiqué qu'il partageait étroitement avec les Etats-Unis et le Japon les informations relatives à ce lancement afin de se tenir prêt à toute éventualité.La dernière provocation balistique nord-coréenne date d'il y a moins d'une semaine. Le 12 septembre, le régime de Kim Jong-un avait tiré plusieurs missiles balistiques à courte portée depuis des lance-roquettes de grande taille, appelés KN-25. Selon les observateurs, Pyongyang chercherait à afficher davantage sa présence par des démonstrations de force à l'approche de l'élection présidentielle américaine en novembre prochain.D’ailleurs, le 13 septembre, le royaume ermite a dévoilé pour la première fois, via sa presse officielle, une usine d’enrichissement d’uranium, une matière essentielle à la fabrication d'ogives nucléaires.