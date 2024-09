Chuseok : Yoon Suk Yeol rend visite à des soldats

Photo : YONHAP News

Le président de la République a visité hier, à l’occasion de Chuseok, la 15e division de l’armée de terre qui fournit des services médicaux aux résidents locaux.Yoon Suk Yeol a encouragé les soldats de l’unité en première ligne et a examiné ses installations médicales. Il a reçu le rapport du général de division selon lequel un total de 526 malades ont été consultés depuis mai. Le chef de l’Etat a demandé de poursuivre ces efforts pour que le régiment médical de la 15e division devienne un modèle à suivre dans la médecine militaire.Le dirigeant a, d’ailleurs, ordonné au commandement de se consacrer pleinement à la préparation au combat et à l'entraînement. Et, ce avec la conviction de défendre fermement la sécurité du peuple et la démocratie libre. Enfin, Yoon a tenu une réunion avec les officiers subalternes pour écouter leurs difficultés rencontrées sur le terrain.