Le nombre d’entrepreneurs solo diminue pour le 12e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le nombre d’entrepreneurs individuels sans employés s’est rétréci pour le douzième mois consécutif.Selon les données publiées ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat), la Corée du Nord comptait 4 306 000 entrepreneurs solo en août, soit une diminution de 64 000 sur un an. C’est la première fois que le chiffre tombe pendant 12 mois consécutifs depuis une baisse de 15 mois entre novembre 2017 et janvier 2019. Parallèlement, le nombre total de travailleurs indépendants s’est élevé à 5 745 000 le mois dernier, marquant un recul pour le septième mois d’affilée.Le nombre de « solopreneurs » baisse notamment parmi les travailleurs indépendants. Ce phénomène s’explique par le fait que les conditions de gestion n’ont pas été correctement rétablies après le COVID-19 et qu’elles ont été aggravées par des taux d’intérêts élevés, la hausse du coût de la main-d’œuvre et le ralentissement de la consommation.De plus, les travailleurs indépendants, qui ont tenu grâce à des prêts pendant la pandémie, sont nombreux à fermer leur entreprise, alors que l’échéance de remboursement des prêts approche dans un contexte de taux d'intérêt élevés.