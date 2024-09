Météo : entre soleil et nuages

Photo : YONHAP News

Le temps sera un peu plus agréable en Corée du Sud ce mercredi, dernier jour des congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. En effet, le ciel sera plus lumineux que la veille.Dans la matinée, la moitié nord a été quelque peu nuageuse mais le soleil a réussi à percer ce voile gris par moment. Dans l’autre moitié, l’astre du jour brillera de mille feux. Cependant, la situation risque de se dégrader dans plusieurs régions du pays. Des pluies sporadiques et un ciel plus menaçant sont attendus principalement dans le nord, à Séoul et à Gangneung notamment. Les villes de Daegu et Gwangju, situées dans le sud, devraient, elles aussi, être touchées par ce phénomène.Les températures, quant à elles, seront encore très élevées pour la saison : à plus de 25°C ce matin, elles grimperont à 31°C à Séoul, à 33°C à Daejeon, Busan et sur l’île méridionale de Jeju et à 34°C à Daeguet Gwangju.