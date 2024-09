BTS : sortie aujourd’hui d’un documentaire sur Jungkook

Photo : YONHAP News

Le premier documentaire sur Jungkook, membre des BTS, est sorti aujourd’hui dans 120 pays. C’est ce qu’a annoncé son agence Big Hit Music.Le film « Jungkook: I Am Still » couvre environ huit mois qui ont suivi la préparation et les activités de son premier single solo « Seven » et de son album « Golden ». Les producteurs de l'album ont décrit le cadet du septuor comme un artiste talentueux et très travailleur. Un chorégraphe a déclaré que même les meilleurs danseurs du monde devaient se battre pour le suivre. Le film inclut aussi des interviews et son parcours derrière ses débuts en solo.Par ailleurs, Jungkook est devenu le premier artiste solo de K-pop à atteindre le sommet du Billboard Hot 100 et du Global 200 en même temps avec « Seven ». Ce titre a été écouté en streaming plus d’un milliard de fois en un temps record sur Spotify, alors que l’album « Golden » est resté dans le Billboard 200 pendant 24 semaines consécutives.