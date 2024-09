Le JCS participe à la Conférence des chefs d'état-major de la défense de l'Indo-Pacifique

Photo : KBS News

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le chef de son bureau de soutien militaire assistera à la Conférence des chefs d'état-major de la défense de l'Indo-Pacifique (CHOD), qui s'ouvre aujourd'hui à Hawaï aux Etats-Unis.A cette occasion, Hwang Sun-woo s'entretiendra avec les hauts responsables des forces américaines, australiennes ou canadiennes, entre autres, pour partager des informations sur la situation sécuritaire de la péninsule coréenne et discuter des moyens de coopération militaire.Organisé par le Commandement pour l'Indo-Pacifique des Etats-Unis, cet événement annuel vise à renforcer les liens entre les dirigeants militaires des pays de la région et à promouvoir la coopération entre ces derniers. Il rassemble les hauts responsables militaires de 26 nations de la région indo-pacifique ainsi que de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan). La Corée du Sud y prend part depuis 1998.Son édition 2024 est placée sous le thème : « L'avenir de l'Indo-Pacifique : construire une région résiliente et interconnectée ».