Chuseok : trafic routier dense en ce dernier jour des congés

Aujourd'hui, dernier jour des vacances de Chuseok, la circulation sur les routes en direction de Séoul est très encombrée. A midi, les temps de trajet estimés depuis les provinces jusqu'à la capitale sont les suivants : 6h50 depuis Busan, 5h depuis Gwangju et 2h50 depuis Daejeon. Dans le sens inverse, il faut en moyenne 5h50 pour rejoindre Busan, 3h40 pour Gwangju et 1h37 pour Daejeon.Selon la Korea Expressway Corporation, la congestion routière en direction de Séoul atteindra son pic entre 15h et 16h, et ne se dissipera complètement qu'à partir minuit. En revanche, la circulation dans le sens des départs de la première ville de Corée du Sud devrait être relativement fluide.A noter qu'il est estimé que 5,84 millions d’automobilistes circuleront à travers le pays aujourd'hui, dont 500 000 entreront dans la région métropolitaine en provenance des provinces.Pour obtenir des informations en temps réel sur le trafic autoroutier, vous pouvez consulter l'application « Highway Traffic Information » ou le site web Roadplus.co.kr.