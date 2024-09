Chef du CFC : le développement nucléaire nord-coréen constitue le plus grand défi

Photo : YONHAP News

Le général de l'armée américaine nommé à la tête du Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC) a défini le développement des capacités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord comme le principal défi auquel font face les forces alliées. C'est ce qu'a déclaré Xavier Brunson lors d'une audience de confirmation tenue mardi à la Commission des forces armées du Sénat, à Washington.Le général du 1er corps d’armée des Etats-Unis a indiqué que l'avancement des systèmes d'armement, combiné avec l'ambition du pays communiste d'élargir exponentiellement son arsenal nucléaire, constituait le plus grand défi pour les trois commandements. Ces derniers font référence au CFC, au Commandement des Nations Unies en Corée et aux forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK).Le lieutenant-général a souligné que la phrase « fight tonight (lutte ce soir) » était une réalité pour les troupes stationnées en Corée. Il a aussi déclaré être conscient de la menace à laquelle Séoul fait face et comprendre que son rôle serait de garantir un état de préparation constant pour toutes les forces sur la péninsule.Durant la session de questions réponses, Brunson a affirmé que Washington devrait expliquer ce qu’il voyait aux partenaires sud-coréens et engager des discussions de haut niveau. Selon lui, cela peut commencer par leur assurer qu’ils peuvent compter sur les USA et se trouvent non seulement sous le parapluie conventionnel, mais aussi sous celui nucléaire.