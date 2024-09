L’Onu prolonge le délai d’exemption de sanctions pour un projet de pépinière en Corée du Nord

Photo : KBS News

L'Onu a prolongé d'un an l'exemption de sanctions à l'égard d'une organisation civile sud-coréenne qui apporte son soutien à un projet de pépinière au nord du 38e parallèle.Selon une information relayée aujourd'hui par Radio Free Asia (RFA), le Comité des sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord a donné son feu vert pour prolonger d'un an l'exemption de sanctions dont bénéficie l'ONG sud-coréenne « Korean Sharing Movement (KSM) » pour son envoi de matériaux et d’équipements nécessaires à la création d'une pépinière à Gaepung. Le délai est ainsi porté jusqu'au 21 août 2025.Le projet en question qui consiste à aménager un site de production de jeunes plants dans le quartier de Gaepung, à Gaesong, a été lancé suite à la conclusion d'un accord entre les deux Corées le 13 septembre 2007, avant d'être interrompu trois ans plus tard.Fin 2019, l'Onu avait accordé à la KSM une exemption de sanctions pour son expédition au Nord de 152 articles nécessaires à la reprise du projet, d'une valeur d'environ 1,9 million de dollars. Cependant, l'organisation sud-coréenne n'a toujours pas pu envoyer le matériel en raison notamment de la pandémie de COVID-19 et de la dégradation des relations intercoréennes. Ce qui entraîne une prolongation de l'exemption de sanctions chaque année.Par ailleurs, l'Onu a également approuvé la demande faite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour fournir des équipements à un institut de recherche national nord-coréen pour son développement de vaccins. Au total, 57 articles d'une valeur de 43 000 dollars sont concernés.