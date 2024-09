Chuseok : vague de chaleur exceptionnelle en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le 17 septembre, le jour de Chuseok, des températures exceptionnelles ont été enregistrées, avec notamment des pics atteignant 38°C à Gokseong, dans le Jeolla du Sud, et à Jinju, dans le Gyeongsang du Sud. Une vague de chaleur anormale qui persiste jusqu’à mi-septembre.Les températures maximales mesurées aujourd'hui par les stations météorologiques automatiques de Météo-Corée à Gokseong, Daegok et Jinju ont atteint, une nouvelle fois, 38°C, ce qui en fait les plus élevées du pays.Dans le sud, y compris Gwangju et Namwon dans le Jeolla du Nord, Changwon dans le Gyeongsang du Sud, Gumi dans le Gyeongsang du Nord et Buyeo dans le Chungcheong du Sud, la plupart des régions intérieures ont dépassé 35°C, battant ainsi un record de température pour un mois de septembre dans ces zones. A Séoul, la température a atteint 33,2°C, dépassant ainsi le seuil d’alerte canicule fixé à 33°C.Actuellement, des avis de canicule sont en vigueur dans la majeure partie de la région métropolitaine, dans le sud-ouest du Gangwon, dans toutes les régions du Chungcheong et du sud, ainsi que sur l’île méridionale de Jeju.En raison de cette chaleur humide, des nuits tropicales, avec des températures dépassant les 25°C, sont attendues ce soir sur le littoral sud, dans le Chungcheong du Sud et dans la région de la capitale.Météo-Corée prévoit que cette vague de chaleur inhabituelle se poursuivra jusqu'à jeudi, avant que la pluie ne tombe à partir de vendredi dans certaines régions. Ce week-end, l'arrivée d'air froid en provenance du nord devrait mettre fin à cette canicule.