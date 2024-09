Détention arbitraire : Séoul exhorte Pyongyang à libérer ses citoyens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a appelé à la libération immédiate de ses six citoyens retenus par la Corée du Nord.Lors d’une réunion du Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’Onu, mardi, l’ambassadeur de la République de Corée à Genève a exprimé ses profondes inquiétudes à propos de la violation des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle. Yun Seong-deok a évoqué la question de la libération de six sud-Coréens détenus en Corée du Nord contre leur volonté. Trois d’entre eux sont des religieux qui ont mené des activités missionnaires à Dandong, en Chine, en aidant des nord-Coréens. Ils avaient été arrêtés en 2013 et en 2014 pour tentative de subversion de l'Etat.Le diplomate sud-coréen a profité également de cette occasion pour exhorter Pyongyang à résoudre les questions liées aux prisonniers de guerre non rapatriés. Il lui a aussi demandé d’arrêter d’incarcérer les réfugiés nord-coréens renvoyés de force.La détention arbitraire effectuée par la Corée du Nord sera abordée lors de la prochaine session de l’Examen périodique universel (EPU), prévue en novembre.