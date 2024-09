Le Commandement stratégique sud-coréen verra le jour le 1er octobre

Photo : YONHAP News

Le Commandement stratégique de l'armée sud-coréenne sera officiellement lancé le 1er octobre prochain. C'est ce qu'ont annoncé aujourd’hui les autorités militaires. Placé sous la direction de l'état-major interarmées (JCS), il servira de tour de contrôle pour faire face à la menace des armes nucléaires et de destruction massive de la Corée du Nord. Son siège sera situé dans l'enceinte du Commandement de la défense de la capitale, dans le sud de Séoul.Cette nouvelle structure militaire aura pour mission de commander les armes stratégiques telles que les missiles balistiques de type Hyunmoo, les avions de combat furtifs et les sous-marins de 3 000 tonnes, et de dissuader l'ennemi de mener des attaques nucléaires ou avec des armes de destruction massive.En outre, elle supervisera le système dit de trois axes, comprenant le système de frappes préventives « Kill Chain », la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et la stratégie de représailles massives visant le leadership nord-coréen, « KMPR ».Enfin, le nouveau Commandement stratégique deviendra l’homologue du Commandement stratégique des forces américaines, qui contrôle les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), les missiles balistiques lancés par sous-marins (SLBM) ainsi que les systèmes d'alerte précoce nucléaire. Les deux organes travailleront ensemble pour développer l'intégration nucléaire et conventionnelle entre Séoul et Washington et mèneront des exercices en la matière.