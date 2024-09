Pyongyang affirme avoir testé un nouveau type de missile à tête conventionnelle géante

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé ce jeudi avoir réussi, hier, à tester un nouveau type de missile balistique à courte portée transportant « une ogive conventionnelle de poids très élevé ».Son agence officielle, la KCNA, a précisé qu’il s’agissait du nouvel engin balistique tactique « Hwasong-11Da-4.5 » et de la version améliorée d’un missile de croisière stratégique.Selon le média d’Etat, le premier emportait une tête conventionnelle de 4,5 tonnes. Et son tir d’essai avait pour but de « vérifier s’il peut atteindre avec précision une cible à 320 km et de confirmer la puissance de l’explosion d’une ogive de très grande taille ».C’est le second test de ce type en moins de trois mois. Le 1er juillet, le pays communiste en avait déjà effectué un. Son Bureau général des missiles avait alors annoncé qu’il allait mener un lancement supplémentaire avant fin juillet. C’est chose faite hier.A propos du missile de croisière tiré mercredi, la KCNA a indiqué que sa capacité avait été développée de manière à mieux l’adapter au combat.Kim Jong-un était présent lors du test d’hier et s’en est montré satisfait. Dans sa prise de parole, il a souligné qu’il fallait non seulement développer de façon continue l'arsenal nucléaire du pays, mais également disposer des meilleures technologies militaires au monde ainsi que d’une capacité offensive écrasante dans le domaine des armes conventionnelles.A noter que la KCNA, considérée comme l’organe d’information à portée internationale, a fait état de cette supervision du dirigeant suprême. En revanche, le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, destiné aux habitants nord-coréens, n’en parle pas. Chose rarissime.Par ailleurs, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) estime que le missile balistique aurait volé vers le nord-est, avant de tomber dans une zone montagneuse du Hamgyong du Nord, et qu’il aurait parcouru quelque 400 km. Pyongyang parle de 320 km. Toujours selon le JCS, le missile de croisière est lui aussi tombé dans les environs de la même zone.