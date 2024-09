Yoon Suk Yeol décolle aujourd’hui pour la République tchèque

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’envole aujourd’hui vers la République tchèque, où il est attendu pour une visite officielle de quatre jours.Ce déplacement a pour enjeu principal le renforcement de la coopération Séoul-Prague dans les secteurs industriels majeurs, plus particulièrement dans celui des centrales nucléaires.Yoon Suk Yeol va le débuter par un tête-à-tête avec son homologue Petr Pavel. Leurs discussions porteront en grande partie sur le projet d'agrandissement du parc nucléaire du pays d’Europe centrale. Celui-ci avait choisi, en juillet, le groupe sud-coréen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pour construire deux nouveaux réacteurs à Dukovany, dans le sud de son territoire. Le président Yoon réaffirmera donc le soutien de son gouvernement pour la finalisation des contrats, prévue pour mars 2025.Le chef de l’Etat sud-coréen va rencontrer aussi le Premier ministre Petr Fiala. Les deux hommes échangeront sur les meilleurs moyens d’élargir la coopération bilatérale dans les principales filières industrielles, dont les véhicules du futur. Ils vont également visiter ensemble des entreprises locales du nucléaire.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, cette collaboration pourra produire un important effet de synergie, l’économie des deux nations se caractérisant par une forte industrie manufacturière.L’année prochaine, Séoul et Prague célèbreront le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, et le 10e de leur partenariat stratégique.Yoon est accompagné de son épouse, ainsi que des patrons des quatre premiers conglomérats sud-coréens, entre autres.