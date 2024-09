Météo : alerte canicule sur tout le pays

Photo : YONHAP News

Les congés de Chuseok ont été particulièrement chauds, au point qu’une alerte canicule ait été émise. Ce jeudi, journée marquant le retour au travail de la plupart des habitants du pays du Matin clair, les températures vont encore augmenter et cet avis a donc été prolongé.A l’instar des précédents jours, le mercure affiche dès ce matin 25°C au minimum sur l’ensemble du territoire. Et ce dernier va quasiment prendre dix degrés de plus dans de nombreuses villes, notamment dans les terres intérieures, à Daegu (35°C), Daejeon (35°C) ou encore Cheongju (36°C). Le thermomètre affichera sinon 31°C sur l’île méridionale de Jeju, 33°C à Séoul et à Busan ou encore 34°C à Gwangju et à Andong.Météo-Corée explique ce phénomène par le vent chaud soufflé par le typhon Pulasan se dirigeant vers la Chine.Par ailleurs, l’état du ciel est similaire à celui des derniers jours. Mitigé dans la moitié nord et ensoleillé dans le sud ce matin, il devrait se dégrader au fil de la journée. Les nuages devraient se multiplier dans l’après-midi. Dans les quatre coins du territoire, des averses pourraient surprendre les travailleurs sur le chemin du retour à la maison. En revanche, pour les personnes actuellement à Jeju, prévoyez un parapluie, des précipitations sont attendues dès 14h.