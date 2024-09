Reuters : Yoon Suk Yeol rassure sur la dispute entre KHNP et Westinghouse

Photo : YONHAP News

L’agence Reuters a publié aujourd’hui l’interview avec Yoon Suk Yeol qu’elle avait faite par écrit en amont de son départ pour la République tchèque.Interrogé sur le conflit entre la société sud-coréenne Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) et le géant américain du nucléaire Westinghouse en matière des droits de la propriété intellectuelle, le président de la République s’est voulu rassurant. En effet, il a affirmé que son administration et celle de Biden s’efforçaient de créer une ambiance amicale entre leurs entreprises et que ces efforts pourraient permettre de trouver une solution à la dispute.Pour rappel, après que Prague a écarté, en juillet, Westinghouse pour sélectionner KHNP comme fournisseur privilégié pour deux nouveaux réacteurs, le premier a remis en question ce choix. Il a d’emblée entamé des procédures auprès de l’agence anti-monopole locale. Selon le constructeur américain, la technologie de réacteurs AP-1000 proposée par son concurrent sud-coréen ne peut être exportée sans son consentement.Le chef de l’Etat a poursuivi que son pays allait étroitement communiquer avec le gouvernement tchèque pour la signature des contrats officiels et pour le succès du projet.Le président Yoon en a également profité pour afficher sa volonté d’agir de concert avec le pays d’Europe centrale face au développement continu d’armes nucléaires et de missiles de Pyongyang, ainsi qu’à sa coopération militaire illicite avec Moscou. A ce propos, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a martelé qu’aucun acte menaçant la sécurité et la vie des sud-Coréens ne pouvait être toléré.