Séoul promet la vigilance après l’abaissement des taux directeurs américains

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, la Banque centrale (Fed) a enfin abaissé, hier, heure locale, ses taux directeurs de 0,5 point. Et ce, pour la première fois en quatre ans et demi.Ce jeudi matin, les chefs des quatre principales institutions sud-coréennes concernées par la politique financière, communément appelés « F4 », se sont retrouvés. Enjeu : évaluer l’influence de la baisse importante des taux américains sur les marchés intérieurs et étrangers.Le vice-Premier ministre à l’Economie, qui a convoqué la réunion, a affirmé que les marchés internationaux restaient relativement calmes, la décision prise par la Fed étant conforme à leurs attentes. Même son de cloche du côté du marché sud-coréen.Mais pourtant, Choi Sang-mok a mis en garde contre la possibilité d’une plus grande volatilité et contre l’incertitude géopolitique liée au conflit au Proche-Orient, à la guerre Russie-Ukraine ou encore à la présidentielle américaine de novembre. Celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a en même temps promis de redoubler de vigilance pour réagir à temps à l’évolution de la situation.La Banque de Corée (BOK) s’est elle aussi penchée sur les éventuelles mesures à mettre en place. Lors d’une conférence présidée par son gouverneur adjoint, Yoo Sang-dae, la banque centrale s’est voulue plutôt rassurante. Selon les participants, le pivot de la Fed permettra de réduire la volatilité des marchés de change et donnera une plus grande marge de manœuvre pour stabiliser les prix et les marchés financiers.Les taux d’intérêt américains seront désormais compris entre 4,75 et 5 %. Actuellement, le taux de référence sud-coréen est de 3,5 %.