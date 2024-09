Photo : YONHAP News

La sélection féminine de football des moins de 20 ans de la Corée du Nord poursuit son sans faute lors de la Coupe du monde U-20 qui se déroule actuellement en Colombie. Elle s’est qualifiée en finale tôt ce matin en battant les Etats-Unis (1-0) au stade Olimpico Pascual Guerrero à Cali.L’unique but du match a été inscrit par Choi Il-sun en première mi-temps. A noter que Choi n’est âgée que de seulement 17 ans et est actuellement la meilleure buteuse du tournoi.Victorieuse déjà à deux reprises de cette compétition en 2006 et en 2016, la Corée du Nord tentera de décrocher un troisième sacre lundi face au Japon.