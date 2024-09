Un remboursement des frais d'aéroport bientôt possible pour les passagers n'ayant pas pris leur vol

Photo : KBS News

Désormais, il sera possible de recevoir un remboursement des frais d'utilisation des aéroports pour les passagers n'ayant pas pris leur vol sans annuler leur billet.Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a annoncé aujourd'hui qu'il mettra en place un projet de loi visant à permettre aux passagers qui n'ont pas embarqué sans annuler leur billet de se faire rembourser ces frais, et publiera un avis législatif pendant 40 jours à partir de demain.Actuellement, selon la réglementation sur les infrastructures aéroportuaires, les deux sociétés aéroportuaires à savoir Incheon International Airport Corporation et Korea Airports Corporation ne peuvent percevoir les frais d'utilisation des aéroports que des personnes ayant utilisé l'aéroport, et les compagnies aériennes perçoivent ces frais en leur nom.En cas de non-embarquement sans annulation, il n'existe aucun droit légal de demander le remboursement de ces frais, et ils sont donc gérés comme des revenus accessoires par les compagnies aériennes.Pour les vols internationaux, les aéroports d'Incheon et de Gimpo perçoivent 17 000 wons, soit environ 12 euros, tandis que les autres aéroports perçoivent 12 000 wons ou 8 euros. Pour les vols domestiques, l'aéroport d'Incheon perçoit 5 000 wons, et les autres aéroports 4 000 wons.Dorénavant, même en cas de non-embarquement sans annulation, il sera possible de demander le remboursement des frais d'utilisation des aéroports dans un délai de cinq ans à compter de la date prévue du vol. De plus, un système sera mis en place pour informer les citoyens de cette possibilité de remboursement pendant cette période.