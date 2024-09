Zhao Leji : la Corée du Sud et la Chine sont des partenaires de coopération inséparables

Photo : KBS News

Les députés sud-coréens de l’Union parlementaire sud-coréano-chinoise se sont rendus hier dans l’empire du Milieu pour un voyage de trois jours.Aujourd’hui, ils ont été reçus par le président du comité permanent de l’Assemblée populaire nationale. L’occasion pour Zhao Leji de souligner l’importance de la coopération entre les deux pays. Il a alors déclaré que ceux-ci sont des voisins proches et des partenaires inséparables. Avant d’ajouter que le développement stable de leurs relations est conforme à leurs intérêts communs et favorable à la paix, à la sécurité et à la prospérité de la région.Le chef des élus sud-coréens de l’Union, Kim Tae-nyeon, a de son côté fait savoir que le patron du Parlement de son pays étudiait la possibilité d’une visite à Pékin en vue de renforcer l’amitié entre les deux nations.Zhao Leji, troisième personnage de l’Etat chinois, est considéré comme proche parmi les proches de Xi Jinping.