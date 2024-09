Photo : YONHAP News

Après cinq jours de fermeture en raison du week-end prolongé de Chuseok, la Bourse de Séoul a rouvert ce jeudi matin. Ses deux indices sont repartis sur de bons rails. Le KOSPI, celui de référence, prend 0,21 % et termine la séance du jour à 2 580,80 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, gagne, quant à lui 0,86 % et clôture la journée à 739,51 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce légèrement face au billet vert par rapport à vendredi dernier. A la clôture des transactions à 15h30, le dollar américain s'achète 1 329 wons (-0,5 won).