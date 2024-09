Onu : Cho Tae-yul va participer la semaine prochaine à l’Assemblée générale

Photo : YONHAP News

Cho Tae-yul est attendu, la semaine prochaine, à New York pour participer à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Sur place, il doit prendre la parole lors du débat général, assister au débat public du Conseil de sécurité et prendre part aux discussions, de rang ministériel, de la Commission de consolidation de la paix.Pour Séoul, ce sera l’occasion de discuter du rôle de la Corée du Sud dans la paix et le développement durable au sein de la communauté internationale.Le chef de la diplomatie sud-coréenne profitera également de sa présence dans la ville américaine pour s’entretenir avec ses homologues du Mexique, de l’Indonésie, de la Turquie et de l’Australie, réunis pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du MIKTA. Ce n’est pas tout. Il participera à des événements visant à sensibiliser le monde entier aux questions des droits de l’Homme en Corée du Nord.