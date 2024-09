Quad : les dirigeants vont discuter des provocations de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des Etats-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie doivent se retrouver, ce samedi, dans le Delaware dans le cadre du Sommet du Quad. La provocation de la Corée du Nord ainsi que la coopération Pyongyang-Moscou feraient partie de l’ordre du jour. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, la directrice pour l’Asie de l’Est et l’Océanie au Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche.Mira Rapp-Hooper a tenu ces propos, lors d’un briefing, alors que le régime de Kim Jong-un continue d’attiser les tensions dans la région en affirmant, par exemple, avoir testé un nouveau type de missile à tête conventionnelle géante. Elle a souligné que Washington et ses alliés ainsi que ses partenaires prêtent attention à l’évolution du programme nucléaire du Nord avec la « plus grande urgence ».