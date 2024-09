Yoon débute sa visite officielle à Prague par un sommet avec Pavel

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé jeudi en République tchèque, pour entamer une visite officielle de quatre jours. Cela marque la première visite officielle d'un numéro un sud-coréen dans le pays d’Europe centrale depuis environ neuf ans.Après son arrivée à Prague, Yoon Suk Yeol a assisté à une cérémonie de bienvenue avant de tenir un sommet avec son homologue Petr Pavel. Ils sont convenus de renforcer la coopération dans tous les domaines. Notamment l'économie et la sécurité et ce à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique l'année prochaine.Les deux dirigeants ont également décidé de promouvoir la coopération stratégique dans les industries de pointe et la sécurité énergétique à travers le projet de construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Dukovany. Le contrat final de ce dernier est prévu en mars 2025.Le président Yoon a particulièrement souligné que Séoul et Prague réaliseraient ensemble tout le processus de construction de la nouvelle centrale. Avant d’affirmer qu'une alliance nucléaire pourrait ainsi être établie. Son interlocuteur a, pour sa part, évoqué la possibilité d'une coopération pour accéder conjointement aux marchés tiers.De plus, les deux hommes ont promis de garantir la mise en œuvre rigoureuse des sanctions du Conseil de sécurité de l'Onu contre la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Avant d’ajouter qu’ils travailleraient main dans la main pour fournir une aide humanitaire à l'Ukraine et soutenir ses projets de reconstruction.Aujourd’hui, le chef de l’Etat sud-coréen prévoit de visiter des entreprises nucléaires locales avec le Premier ministre tchèque Petr Fiala pour concrétiser les modalités de coopération bilatérale.