Washington ajoute 5 entités et 1 individu russes à sa liste des sanctions

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont ajouté à leur liste des sanctions cinq entités et un individu russes en lien avec les transactions financières illégales entre la Corée du Nord et la Russie. Selon un communiqué de presse, publié ce jeudi par l'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor, cinq entités basées en Russie et dans les régions géorgiennes occupées par cette dernière, ainsi qu'un individu y ont été inclus. Ils auraient soutenu la mise en place des mécanismes de paiement illégaux entre les deux pays.Les réprimandés sont la banque MRB, située en Ossétie du Sud en Géorgie, la banque RFC en Russie, Stroytreyd LLC à Moscou, la banque Timer et la banque TSMR, ainsi que le vice-président de cette dernière.Pour l’OFAC, cette mesure ciblait les plans financiers illégaux organisés par la Banque de commerce extérieur de la République populaire démocratique de Corée et la Société bancaire Kwangson de Corée (KKBC). Elles figurent déjà sur la liste noire.Par ailleurs, le département d'Etat américain a également publié un communiqué. Il y a indiqué que cette mesure visait à bloquer les réseaux qui facilitent le financement des programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de Pyongyang, et soutiennent l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine. Il a également souligné que le renforcement de la coopération financière bilatérale constituait une menace directe pour la sécurité internationale et le système financier mondial.