Météo : week-end pluvieux et fin de la canicule

Photo : YONHAP News

Les parapluies vont être de sortie au pays du Matin clair en cette fin de semaine. Météo-Corée prévoit en effet un important épisode pluvieux à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche matin.Ce matin, les précipitations sont principalement observées dans le sud du territoire, où 30 à 50 mm de fortes pluies par heure sont attendus. Dans l’après-midi, le centre du pays devrait être également bien touché par les intempéries. Les autres régions, au sec mais sous un ciel gris actuellement, seront également douchées.Les prévisions de précipitations d’aujourd’hui à demain sont de plus de 250 mm sur la côte est de la province de Gangwon ainsi que dans ses zones montagneuses, et de plus de 150 mm dans le sud du Gyeonggi, qui entoure Séoul, dans le Chungcheong et le sud de la péninsule.A noter que ce temps pluvieux met un terme à la canicule de ces derniers jours. Encore élevées ce matin, aux alentours de 25°C, les températures ne prendront seulement que quelques degrés dans l’après-midi. Séoul enregistrera 28°C, Daejeon, Daegu et Gwangju 29°C ou encore Busan et l’île méridionale de Jeju 30°C, la maximale du jour. Le mercure chutera drastiquement à partir de samedi, à 22°C degrés de moyenne dans l’après-midi dans le nord et le centre du pays. Dimanche, avec le retour du soleil, il devrait se stabiliser autour de 25°C.