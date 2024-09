OCDE : une réunion des ministres de l'énergie nucléaire se tient à Paris

Photo : YONHAP News

Le directeur des politiques énergétiques du ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a assisté, ce jeudi, à la deuxième réunion des ministres de l'énergie nucléaire, tenue à Paris par l’Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).A cette occasion, Lee Ho-hyun a présenté la politique nucléaire de la Corée du Sud et a discuté des moyens de collaborer pour l'expansion des nouvelles centrales nucléaires dans le monde et l'accélération de la diffusion des réacteurs modulaires de petite taille (SMR). Il a également fait savoir que Séoul participait aux mouvements internationaux pour l’essor des centrales de ce type et qu’il partagerait ses compétences en matière de conception et d'exploitation sûres en participant à des projets à l'étranger.Une déclaration commune y a été adoptée par les pays participants, une vingtaine dont la Corée du Sud, afin de mettre en œuvre les objectifs d'accroissement des centrales nucléaires à l’échelle mondiale. Ce texte souligne l'importance de la coopération internationale pour atteindre la neutralité carbone et développer des technologies nucléaires de prochaine génération telles que les SMR.