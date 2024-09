Explosion des bipeurs du Hezbollah : aucun sud-Coréen blessé

Photo : YONHAP News

Aucun ressortissant sud-coréen n’a été touché par les explosions récentes des appareils de communication du Hezbollah au Liban. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon Lee Jae-woong, Séoul est très préoccupé et reste attentif à la situation au Moyen-Orient. Et le gouvernement sud-coréen exhorte continuellement les parties concernées à chercher une solution pacifique par le dialogue.Le 17 septembre, des bipeurs appartenant aux membres du Hezbollah ont explosé simultanément, et le lendemain leurs talkies-walkies également. Le ministère libanais de la Santé publique estime que plus de 3 000 personnes ont été tuées ou blessées.Le Hezbollah et le Hamas ont imputé ces opérations à Israël et ont annoncé des représailles, mais ce dernier n'a ni confirmé ni démenti ces accusations.