Séoul exhorte Pyongyang à rapatrier ses citoyens dont le missionnaire Kim Jeong-wook

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a appelé la Corée du Nord à libérer immédiatement et sans condition ses citoyens détenus illégalement. Le ministre de la Réunification a déclaré, dans un communiqué publié ce matin, que six sud-Coréens sont privés de liberté au nord du 38e parallèle contre leur volonté, depuis de nombreuses années. Dont notamment les missionnaires Kim Jeong-wook, Kim Kuk-gi et Choi Chun-gil.Kim Young-ho a précisé que Pyongyang a infligé des peines sévères, dont des travaux forcés à perpétuité, aux ressortissants sud-coréens qui venaient en aide à des réfugiés nord-coréens en Chine. Avant d'ajouter que le régime totalitaire n'a pas fourni la moindre information sur l'état de ces personnes, ce qui aggrave la souffrance de leurs familles.Le ministre a vivement condamné la poursuite de ces détentions arbitraires et a demandé au royaume ermite de prendre conscience de la gravité de la situation, ainsi que des avertissements de la communauté internationale sur cette violation flagrante des droits de l’Homme.Kim Jeong-wook qui menait, rappelons-le, des actions humanitaires et missionnaires entre la Chine et la Corée du Nord, a été arrêté dans la capitale nord-coréenne en 2013. Les deux autres missionnaires ont été capturés l'année suivante. Les trois individus restant sont des transfuges nord-coréens ayant obtenu la nationalité sud-coréenne.