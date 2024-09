Photo : YONHAP News

Le système de défense antimissile sol-air à moyenne portée « Cheongung-II » va être exporté en Iraq. La société sud-coréenne LIG Nex1 vient d'annoncer avoir conclu un contrat de vente d'une valeur de 2,8 milliards de dollars avec le ministère irakien de la Défense.Surnommé le « patriote sud-coréen », Cheongung-II est développé depuis 2012 par l'Agence pour le développement de la défense (ADD). LIG Nex1 se charge de la production du missile et du système intégré, tandis que le radar est fourni par Hanwha Systems, et que Hanwha Aerospace s'occupe de la fabrication des lanceurs et des véhicules. Considéré comme un élément clé du système sud-coréen de défense antimissile (KAMD), il est capable d'intercepter des missiles balistiques et des aéronefs volant à des altitudes inférieures à 40 km.Sa première exportation a eu lieu en 2022 vers les Emirats arabes unis, marquant un tournant dans l’histoire de l'industrie militaire du pays du Matin clair. Ce contrat d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, reste, à ce jour, le plus important pour une vente de ses armes. En février dernier, l'Arabie saoudite a également décidé de l’acquérir. L'intégration de ce système de défense à courte portée dans les trois pays du Moyen-Orient laisse entrevoir la possibilité des exportations des systèmes à plus longue portée ou à haute altitude.Le missile sol-air à longue portée (L-SAM), mis au point en Corée du Sud, a reçu en mai dernier le feu vert au test d'aptitude au combat. Sa production débutera l'année prochaine, avec une mise en service prévue d'ici 2028.