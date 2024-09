Yoon Suk Yeol : Séoul a établi un système de dissuasion contre la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Séoul a mis en place un système permettant de dissuader la menace nucléaire nord-coréenne, sans disposer de son propre arsenal atomique. C'est ce qu’a déclaré Yoon Suk Yeol dans une interview au journal économique tchèque Hospodarske Noviny, publiée aujourd’hui, en évoquant le groupe consultatif nucléaire (NCG) entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Pour rappel, il est actuellement en visite officielle en République tchèque.A la question de savoir si son pays envisageait sérieusement de se doter de l'arme nucléaire, le président sud-coréen a souligné que le renforcement de la capacité de défense nationale, ainsi que l'amélioration de l'efficacité de la dissuasion élargie Séoul-Washington étaient les meilleures solutions face à la menace de Pyongyang.Le locataire du Bureau de Yongsan a expliqué que lors de son déplacement aux Etats-Unis en avril 2023, la décision a été prise de créer le NCG dans le cadre de la Déclaration de Washington, et que les deux nations travaillaient désormais ensemble sur la planification stratégique nucléaire et son exécution conjointe à travers l'intégration nucléaire et conventionnelle (CNI).Concernant l'alliance Séoul-Washington-Tokyo, le chef de l’Etat sud-coréen a affirmé que suite au sommet trilatéral de Camp David en août 2023, un cadre de coopération tripartite avait été mis en place pour renforcer les efforts en faveur de la sécurité et de la paix dans la région indopacifique.Au sujet de l'élargissement de la collaboration économique avec la République tchèque, Yoon a mentionné les secteurs des hautes technologies, tels que les batteries, les robots de pointe ainsi que les véhicules du futur. Il a également annoncé qu'à l'occasion de son séjour en Europe centrale, Séoul signera le Cadre de promotion du commerce et de l'investissement (TIPF) avec Prague, de façon à soutenir institutionnellement leur coordination économique.