Quad : les dirigeants condamnent les provocations nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le président américain ainsi que les Premiers ministres australien, indien et japonais ont dénoncé le développement nucléaire et les provocations balistiques de la Corée du Nord. Joe Biden, Anthony Albanese, Narendra Modi et Fumio Kishida se sont également engagés à poursuivre la dénucléarisation de la péninsule.Ces propos ont été tenus lors du sommet du Quad, qui regroupe les Etats-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon, organisé samedi dernier à Wilmington dans l'Etat du Delaware aux USA. Les dirigeants de ces quatre nations ont aussi adopté la déclaration de Wilmington.Dans ce texte, les chefs d'Etat et de gouvernement ainsi réunis ont appelé Pyongyang à respecter les sanctions onusiennes, à arrêter toute provocation et à renouer le dialogue. La déclaration a également fait part de leurs préoccupations concernant le renforcement de la coopération militaire entre le royaume ermite et le « régime communiste » et l'affaiblissement donc du système de non-prolifération des armes de destruction massive. Le terme employé « régime communiste » fait ici sans aucun doute référence à la Russie.