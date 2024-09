Yoon Suk Yeol achève sa visite de quatre jours en République tchèque

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré hier en Corée du Sud après une visite officielle de quatre jours en République tchèque.L'avion présidentiel a atterri dimanche très tôt à l'aéroport de Séoul, situé à Seongnam dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. Yoon Suk Yeol et sa délégation y ont été accueillis par Lee Sang-min, le ministre de l'Administration publique et la Sécurité, Han Dong-hoon, le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et Choo Kyeong-ho, le chef du groupe parlementaire de cette formation présidentielle, entre autres.Lors de son déplacement dans le pays d'Europe centrale, le numéro un sud-coréen a tenu un sommet avec son homologue Petr Pavel et s’est entretenu avec le Premier ministre tchèque Petr Fiala, afin de consolider « l'alliance de l'énergie nucléaire ». Pour rappel, le pays du Matin clair a été choisi comme soumissionnaire privilégié pour le projet de construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Dukovany dans le sud de la République tchèque. Le contrat final est prévu en mars 2025.Les deux nations ont aussi adopté une déclaration commune soulignant leur volonté de renforcer le partenariat stratégique, signé il y a presque une décennie. Afin de soutenir la coordination économique bilatérale, Séoul a également conclu 56 accords de coopération dont le Cadre de promotion du commerce et de l'investissement (TIPF) avec Prague. Ils pourront ainsi élargir leur collaboration dans plusieurs domaines tels que les chemins de fier, les batteries et autres industries de hautes technologies.