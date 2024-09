Météo : l’automne démarre enfin

Photo : YONHAP News

Hier, c’était l’équinoxe d’automne. Fini les chaleurs étouffantes, place aux températures agréables automnales en Corée du Sud. Depuis ce week-end, le mercure a nettement baissé et affiche des valeurs plus en accord avec la saison. Désormais plus fraîches dans la matinée, elles grimpent de dix degrés au maximum et se situent aux alentours de 27-28°C.De plus, le beau temps est revenu sur la quasi-totalité du territoire. Les habitants des régions de la moitié nord pourront profiter d’un ciel tout bleu alors que ceux du centre et du sud verront les nuages venir quelque peu gâcher la journée. De vives averses ont même été observées ce matin dans le sud-ouest, notamment à Gwangju.A noter que Météo-Corée met en garde face à la grande différence de températures qui peut être ressentie. Par exemple à Séoul, le thermomètre passera de 16°C ce matin à 27°C dans l’après-midi pour ensuite retomber à 20°C dans la soirée. Il est donc recommandé de bien se couvrir lors de ces périodes plus fraîches.