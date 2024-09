Coupe du monde féminin de football U-20 : la Corée du Nord sacrée championne

Photo : YONHAP News

La sélection féminine de football des moins de 20 ans de la Corée du Nord est championne du monde. Elle a remporté, tôt ce matin, la finale face au Japon (1-0) au stade Nemesio Camacho El Campin à Bogota en Colombie, où était organisé le tournoi.L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’inévitable Choe Il-son à la 15e minute. L’attaquante de 17 ans termine le Mondial meilleure buteuse avec six réalisations en sept matches.De nouveau victorieuse sur la plus petite des marges, comme en demi-finale et en quart de finale, la Corée du Nord décroche ainsi son troisième titre dans cette compétition après ceux de 2006 et 2016. Elle revient ainsi à hauteur des Etats-Unis et de l’Allemagne dans le palmarès des équipes les plus titrées.