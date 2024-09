Choi Son-hui exprime de nouveau son hostilité contre les forces ennemies

Photo : YONHAP News

« La Corée du Nord ne tolérera aucun acte hostile, susceptible de mettre en danger sa souveraineté et la sécurité de son peuple. Armée des forces écrasantes, elle s'engagera à une guerre juste, afin de préserver la paix et la sécurité de la péninsule coréenne. » Cet avertissement, relayé par le Rodong Sinmun, a été lancé par la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, lors du 4e Forum féminin eurasien, tenu du 18 au 20 septembre à Saint-Pétersbourg en Russie.Choi Son-hui a ainsi souligné que « la situation sécuritaire de la péninsule était sous l'emprise des tensions et des confrontations, provoquées par la politique de recherche d'alliances exclusives des Etats-Unis et des pays qui les suivent. Une situation qui frôle même ces derniers temps un seuil extrêmement dangereux. »L'organe de presse du Parti des travailleurs a d'ailleurs rapporté que la diplomate du royaume ermite avait confirmé à nouveau le soutien du régime communiste à la Russie, qui « mène une guerre sainte contre les puissances ennemies, pour sauvegarder sa souveraineté et la sécurité nationales ».Un grand nombre de femmes venues des milieux politique et académique, des affaires et des ONG, de 120 pays tels que le Vietnam, l'Ouzbékistan, l'Ouganda ou encore le Qatar ont fait le déplacement.Par ailleurs, en marge du Forum féminin eurasien s'est également tenu le 1er Forum des femmes des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Choi en a profité pour mettre en avant le rôle des femmes dans la coopération entre les nations aspirant à la paix, à la justice et au droit d'être autonome.