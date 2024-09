Onu : Cho Tae-yul va participer à l’Assemblée générale et rencontrer ses homologues américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a décollé ce matin pour assister à la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Cho Tae-yul en profitera pour rencontrer ses homologues américain et japonais, ce pour la première fois en sept mois.Selon la diplomatie sud-coréenne, son chef aura dès son arrivée une réunion trilatérale avec Antony Blinken et Yoko Kamikawa, afin de se pencher sur le dossier nord-coréen. Les discussions porteront sur le rapprochement militaire Pyongyang-Moscou ainsi que sur l'avancée du développement nucléaire du royaume ermite, qui a révélé récemment l’installation d’une base d'enrichissement d'uranium.Les trois hauts fonctionnaires discuteront également des moyens de maintenir la collaboration tripartite, à quelques mois du lancement d'une nouvelle administration à Washington tout comme à Tokyo.Lors du débat public de l'Assemblée générale de l'Onu, prévu le 27 septembre, Cho réaffirmera l'engagement du pays du Matin clair à promouvoir la paix et la prospérité de la planète. Il assistera également à des événements visant à sensibiliser le monde entier aux questions des droits de l’Homme en Corée du Nord. Il y présentera « la doctrine du 15 août pour la réunification », une nouvelle initiative de l'administration Yoon Suk Yeol, proposée le mois dernier à l’occasion du 79e anniversaire de la libération du pays.Le chef de la diplomatie sud-coréenne profitera aussi de sa présence dans la ville américaine pour s’entretenir avec les représentants d'une vingtaine de pays et d'organisations internationales. L'éventuelle rencontre avec Wang Yi, son homologue chinois, est en cours de négociations.A noter que la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, n'assistera pas à l'Assemblée générale de l'Onu, et ce pour la deuxième année consécutive.