Ballons poubelles nord-coréens : le JCS n'écarte pas une réponse militaire

Photo : KBS

La Corée du Nord ne cesse d’envoyer des ballons poubelles en direction de sa voisine du Sud.Selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), hier, 120 objets volants du genre ont été identifiés et 30 parmi eux ont atterri à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale. Les contenus des ballons incluaient des papiers usés et des bouteilles en plastique, sans substances dangereuses pour la sécurité. Toujours selon lui, depuis le 22 mai jusqu'à aujourd'hui, 5 500 ballons poubelles ont été envoyés par Pyongyang, répartis en 22 largages.Face à cette situation, le JCS a fait circuler aujourd'hui auprès des journalistes un communiqué sur ses mesures de réponse à ces aéronefs. Selon le texte, l'armée sud-coréenne se contente pour l'instant de récupérer ceux tombés au sol, mais elle pourrait adopter des mesures militaires en cas de danger imminent pour les citoyens.Les autorités militaires ont également expliqué qu’intercepter ou attaquer ces ballons dans les airs représentait un risque non négligeable comme ces derniers peuvent contenir des éléments dangereux. Avant d'ajouter qu'elles préfèrent donc pour l'instant du moins les surveiller en temps réel depuis l'origine de leur départ et d'exécuter toutes les mesures de sécurité pour les sud-Coréens.Le JCS a d'ailleurs souligné que pour mettre fin à ces envois, il faudrait faire comprendre au Nord que jamais ces ballons d'ordure ne conduiraient à une conclusion positive pour lui.