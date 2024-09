Séoul, Washington et Tokyo tiendront un sommet cette année

Photo : Getty Images Bank

Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé qu’un sommet entre Séoul, Washington et Tokyo se tiendrait avant la fin de l’année.Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a fait savoir, ce matin, sur la chaîne Yonhap News TV, que les trois nations discutaient de la possibilité d’organiser le sommet dans le cadre d’une réunion multilatérale ou de manière séparée. Shin Won-sik a déclaré qu'elles partageaient la même opinion quant au renforcement de leur coopération en matière de sécurité, mais aussi dans d’autres domaines. Avant d’ajouter qu’aucun changement d'administration ne modifiera cette position. Rappelons que l'élection présidentielle américaine est prévue en novembre et que l'actuel Premier ministre nippon, Fumio Kishida, quittera ses fonctions à la fin du mois.En ce qui concerne un septième essai nucléaire nord-coréen, le haut responsable sud-coréen a estimé que Pyongyang était toujours prêt à l’effectuer à tout moment, si son dirigeant le décidait. Selon lui, le pays communiste pourrait procéder à un essai nucléaire au cours de la période autour de la présidentielle américaine.D’ailleurs, Shin a indiqué que le gouvernement sud-coréen recherchait des relations intercoréennes basées sur des principes sincères et maintenait la position selon laquelle tous les sujets peuvent être abordés dans les discussions entre les deux Corées.Enfin, le conseiller présidentiel a fait part de ses attentes de voir le Nord répondre à la « doctrine du 15 août pour la réunification » proposée par le dirigeant sud-coréen Yoon Suk Yeol.