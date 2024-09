Naissance de quintuplés conçus naturellement : une première en Corée

Photo : YONHAP News

Des quintuplés conçus naturellement sont nés en bonne santé le 20 septembre à l'hôpital St Mary’s de Séoul. La maman, qui se porte bien, a accouché de trois garçons et deux filles. La naissance de cinq enfants conçus naturellement est un phénomène rare dans le monde, et une première en Corée du Sud.L'hôpital a expliqué qu'en prévision de cet accouchement exceptionnel, une équipe médicale composée de médecins obstétriciens, anesthésistes, pédiatres et d'infirmières spécialisées a été mobilisée pour élaborer un plan de naissance détaillé.Les nourrissons sont sortis du ventre de leur maman par césarienne. A noter que cette intervention chirurgicale pour des jumeaux ou plus nécessite une attention particulière à la position et à l'état de chaque fœtus, ainsi qu'une surveillance constante de leur état de santé.Pour chaque nouveau-né, une équipe de trois personnes, composée d'un professeur en pédiatrie, d'une infirmière de l'unité de soins intensifs néonatals (USIN) et d'une infirmière de salle d'accouchement, a été formée. Les bébés, nés un par un dans une atmosphère de tension parmi le personnel médical, ont été transférés dans des incubateurs de l’USIN.La professeure Hong Soo-bin, qui a supervisé l'accouchement, a déclaré : « C'était un accouchement à haut risque, rare dans le monde, ce qui nous a causé quelques inquiétudes. Cependant, grâce aux efforts conjugués de toute l'équipe médicale, la mère a pu accoucher comme prévu, ce qui nous réjouit. »La professeure Yoon Young-ah, spécialiste en pédiatrie, a, quant à elle, ajouté : « Après la naissance du premier bébé, il fallait intervenir rapidement et successivement pour les quatre autres. Nous ferons tout notre possible pour que les bébés puissent sortir en bonne santé de l'hôpital. »